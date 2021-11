„Nieznośna Lekkość Hitu” jest podsumowaniem 25 lat muzycznej działalności Anny Wyszkoni. Ten album to sentymentalna podróż, pełna wrażliwości, pasji, miłości i spełnienia, ale także gorzkich doświadczeń życiowych i słabości, które zdarzają się każdemu.

Ania zawsze była blisko fanów, którzy dzięki jej piosenkom uczestniczyli poniekąd w jej życiu – wokalistka tworzy dla ludzi śpiewając swoje historie, w których mogą oni odnaleźć także siebie samych. To powoduje, że każda kolejna płyta, trasa koncertowa czy piosenka, są zawsze ciepło przyjmowane przez publiczność.

„25 lat minęło… nie mogę powiedzieć, że jak jeden dzień, na pewno nie. Był to czas piękny, kolorowy, ale też ciężki i ponury. Bilans jest jednak dodatni i to jest najważniejsze. W tym czasie wydarzyło się w moim życiu tak wiele, że mogłabym napisać książkę. Ale póki co, wolę te moje wspomnienia podsumować muzycznie, bo w tym czuje się najlepiej. Poza tym staram się żyć teraźniejszością i przyszłością. Bo wierzę, że przede mną jeszcze dużo dobrych i ważnych wyzwań. Cały czas tworzę nową muzykę i piszę nowe teksty. Lubię zmiany, co słychać w najnowszej piosence „Skrable”. Jest ona dla mnie pomostem pomiędzy tym, co było, a tym, co nadchodzi. Bo na nową, premierową płytę nie każę moim słuchaczom czekać zbyt długo…” – mówi Ania o swoim jubileuszowym albumie.

Album „Nieznośna Lekkość Hitu” ukaże się w dwóch wydaniach: jednopłytowym, na którym znajdą się najbardziej znane i popularne piosenki Ani; oraz dwupłytowym, na którym dodatkowo znajdą się premierowe utwory, między innymi nowa wersji kultowej „Agnieszki”, nagrana w duecie z popularnym polskim raperem Januszem Walczukiem. Pojawi się tam również kilka duetów z innymi artystami z dotychczasowego dorobku Ani, oraz piosenki, które z różnych powodów są ważne dla wokalistki i jej fanów, śledzących jej muzyczną drogę już od 25 lat.