Gościem “Norwid Movie” była Anna Urbańska, specjalistka ds. public relations z Działu Badań, Analiz i Metodyki WiMBP im. C. Norwida. Zapraszamy do obejrzenia wideo-rozmowy na portalu wzielonej.pl i radiowym facebooku.

W programie mi.in. rozmawiałyśmy o:

Spotkaniu z Konradem Piaseckim, które się odbędzie już w piątek, 26 lutego o godzinie 18:00.

Konrad Piasecki jest jurorem Lubuskich Wawrzynów Dziennikarskich 2020, uznanym publicystą, dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, wykładowcą w Collegium Civitas na kierunku Dziennikarstwo i nowe media, autorem publikacji Zamki na piasku. 20 obrazków z życia dziennikarza (Burda Media Polska, Warszawa 2018). Wydarzenie odbędzie się online na Facebooku Biblioteki. Spotkanie poprowadzi dr Kaja Rostkowska-Biszczanik.

Audycji radiowej ZAPLECZE. Alternatywa. Nastrój. Las.

Początek audycji w piątek, 26 lutego, tradycyjnie o godz. 19:00. Janusz Łastowiecki z Lubuskiego Laboratorium Książki „Green Book” zaprasza do wysłuchania podcastu „Norwida” – „ZAPLECZE – Alternatywa. Nastrój. Las”. Będzie to już 7. odsłona audycji. Tym razem spotkanie z badaczem motyli, który opowie o swojej pasji. Nie zabraknie muzyki motyli i oczywiście „dziwnopowieści”. Podcast do posłuchania na stronie internetowej: https://zap-lecze.com/ oraz na Spotify.

,,Rodzinnym czytaniu poezji Agnieszki Ginko” w Zielonogórskim Salonie Poezji

W niedzielę, 28 lutego, godz. 17:00, rozpocznie się “Rodzinne czytanie poezji Agnieszki Ginko” w wykonaniu pary aktorskiej Małgorzaty Pritulak i Zdzisława Wardejna oraz rodziny Artystów w ramach Zielonogórskiego Salonu Poezji. Gospodarzami Salonu oraz scenariusza są Andrzej Buck i Zdzisław Wardejn. Transmisja na FB Biblioteki Norwida.