Światło dzienne ujrzała właśnie publikacja „Młody Politolog” Jest, to część pionierskiego projektu realizowanego przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Sama koncepcja jest bardzo szeroka, a jej geneza to 2018 rok.

Inicjatorem był prof. Stefan Dudra dyrektor INPA, który w Przemkowie założył Koło Młodego Politologa. Spotkania tego koła przerodziły się w projekt powstania książki. Autorzy podjęli m.in. takie tematy jak: „Branża modowa wobec Strajku Kobiet”; „Wpływ mediów społecznościowych na młodzież”; „Raperzy i traperzy, jako komentatorzy sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Studium przypadku”; Książka została napisana pod redakcją dr Arkadiusza Tydy i dr Wioletty Husar-Poliszuk, a tematy młodzież dobierała wedle swojego uznania.

Klucz był tylko jeden, te tematy musiały poruszać kwestie społeczno-polityczne, jako, że jest to Koło Młodego Politologa. Była pełna dowolność. W trakcie tworzenie projektu wpajaliśmy młodym ludziom obecność polityki wokół nas, a dotyczy właściwie każdej warstwy naszego życia: muzyki, sportu. I tak podeszliśmy do tematu, szukaliśmy w kwestiach, jakie interesują młodego człowieka.

Książkę otwiera artykuł Julii Dziubałki, a odnosi się do najpopularniejszej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna. W swoim artykule autorka przedstawia problemy i wyzwania wobec piłki nożnej kobiet w Polsce.

Wybrałem taki temat, ponieważ sama grałem przez parę dobrych lat. Była to bardzo duża część mojego życia. Sama też spotkałam się z głosami, jakie mówiły mi, że to niej jest sport dla kobiet. Chciałam w tym artykule zaznaczyć, iż tak nie jest. Kolejnym z moich celów było pokazanie jak można rozwinąć kobiecą piłkę, aby doszła do poziomu piłki dla mężczyzn.