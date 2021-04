Zobacz info

Miłosierdzie Boże w Sztuce to tytuł spotkania z muzyką i rzeźbą w uroczystość Miłosierdzia Bożego dnia 11 kwietnia 2021 r w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie uroczystość odpustowa. Nasze stowarzyszenie wraz z parafią p.w. Miłosierdzia Bożego organizuje z tej okazji koncert śpiewaczki operowej Moniki Sagan połączony z wystawą rzeźby sakralnej z pracowni jej męża – Darka Sagana. Monika i Darek to piękne, Boże i artystyczne małżeństwo z Głogowa. Monika podczas koncertu ma wys...