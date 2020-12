„Bracia Sisters”, to nietypowy western. Na pierwszy rzut oka film trzyma się gatunkowej ramy. Na ekranie śledzimy losy dwóch twardzieli, którzy mają do wykonania zlecenie admirała ( Rutger Hauer ), czyli zabicie chemika Hermanna Kermita Warma (Riz Ahmed) ukrywającego tajemniczą receptę na skuteczne i szybkie (!) wydobycie grudek złota. Ale ten film Was zaskoczy!

To, co najważniejsze w tej opowieści o Dzikim Zachodzie wyreżyserowanej przez Francuza, Jacquesa Audiarda, ukryte jest w ludzkich relacjach między głównymi bohaterami. Obraz „Bracia Sisters” zrywa z brutalnym męskim światem spaghetti westernów Sergio Leone, ale to nie znaczy, że mamy do czynienia ze łzawym dramatem z zachodzącym słońcem w tle.

Bracia Eli i Charlie (w tych rolach John C. Reilly i Joaquin Phoenix) przemierzają konno dzikie prerie, śpią pod niebem usianym gwiazdami i piją na umór (przynajmniej jeden z nich) w saloonach, ale im dalej się zagłębiamy w fabułę tym bardziej dostrzegamy odważną reżyserską koncepcję wymieszania gatunków filmowych (filmu drogi, komedii i dramatu psychologicznego). Zamiast ciągłych strzelanek, pojedynków w samo południe, napadów na dyliżansy i kolej, poznajemy historię rodzinną braci Sisters, którzy wbrew stereotypowi kowboja, od samego początku odkrywają tzw. „miękkie podbrzusze” – swoje marzenia, tęsknoty i braterską miłość. Ale spokojnie! Tej kowbojskiej strawie pikanterii dodaje humor!

ocena: Magda Faron 7/10, Bartek Czerniawski 7/10.

reżyseria: Jacques Audiard

scenariusz: Jacques Audiard / Thomas Bidegain

gatunek: Komedia / Western

produkcja: Francja / Hiszpania / USA / Rumunia

