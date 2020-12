Po 45 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów otrzymali zwycięzcy konkursu „Klakson”. Dofinansowania trafiły do kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, których projekty mogą być wykorzystane komercyjnie, promują uczelnię i łączą różne dyscypliny.

Do konkursu zgłosiło się pięć kół naukowych – dwa przedstawiły wspólny projekt. Zmagania o nagrodę podsumowała prof. Maria Mrówczyńska, przewodnicząca komisji i prorektor ds. współpracy z gospodarką.

Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem uznała, że trzy projekty są zakwalifikowane do dofinansowania. Pierwszy projekt to „PETarda Design” – projekt dotyczący form z filcu PET dla poprawienia komfortu akustycznego i aranżacji wnętrz. Zgłosiło go Koło Naukowe Studentów „Koło Projektowe” oraz Koło Naukowe „Kwadrat”. Drugim projektem jest projekt kół „JAVA UZ” i „GameDev”, dotyczący elektronicznej obsługi pacjenta. I ostatni, trzeci projekt, który uzyskał dofinansowanie, dotyczył zastosowania wybranych odpadów browarniczych w gospodarce o obiegu zamkniętym. To projekt koła „Solum et Universum”.