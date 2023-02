Zaglądamy na nasze radiowe podwórko. Od poniedziałku bowiem niemała rewolucja czeka indexowy poranek. Do Mateusza Kasperczyka, który siedzi wtedy za sterami 96 FM dołączy czwórka nowych współprowadzących: Kaja Rostkowska, Małgorzata Włodarczyk, Maciej Noskowicz i Marcin Krzywicki.

Od zawsze staramy się, żeby godziny poranne na naszej antenie były lekkie i przyjemne. Czy tak będzie i teraz? Mówi Kaja Rostkowska, którą w porankowej odsłonie usłyszycie w każdy czwartek.

Robimy nowe otwarcie i postanowiliśmy, że o poranku wybrzmią nowe głosy. Choć znane już w Zielonej Górze, to jednak nie z poranka. Celem tych zmian jest świeżość, energia, nowa forma. Będą też goście.

Prowadzenie poranka to coś nowego nie tylko dla naszej wice naczelnej, ale i dla ekipy newsroomu. Mówi Maciej Noskowicz.

Cała ekipa newsroomu jest podekscytowana i ciekawa, co z tego wyjdzie. Cieszymy się, że będziemy mogli współtworzyć ten poranek. Wyjdziemy z naszego świata newsów, choć pewnie nie do końca. To dla nas ogromne wyzwanie.