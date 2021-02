Po raz trzynasty studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą ocenić swoich wykładowców. A warto, bo ankietyzacja jest połączona z konkursem. Do wygrania – m.in. dzień wolny od zajęć dla wydziału, który wykorzysta najwięcej haseł logowania do ankiet.

Zasady wypełniania ankiet prawie się nie zmieniły. Studenci otrzymali mailem tokeny, czyli hasła, dzięki którym uzyskają dostęp do systemu ankietowego. Mogą jednak użyć ich dopiero od 1 marca.

Po ocenie wykładowców należy zachować hasło, ponieważ może się ono okazać zwycięskim – wówczas student może odebrać za nie nagrodę. Wydziały, które będą miały najwięcej wypełnionych ankiet, wygrają zaś dzień rektorski. Aby konkurs był sprawiedliwy, wydziały są podzielone na grupy według liczby studentów.

I tak na przykład w pierwszej grupie znalazł się Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Artystyczny i filia uniwersytetu w Sulechowie. Druga grupa to Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Trzecia – Wydział Mechaniczny, Wydział Prawa i Administracji, Collegium Medicum i Wydział Humanistyczny. Czwarta grupa to Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Ekonomii i Zarządzania. W piątej grupie jest tylko Wydział Fizyki i Astronomii, ale ponieważ jest on najmniej liczny, jeżeli chodzi o liczbę studentów, wprowadzono dodatkowy warunek – musi zostać użyte minimum 40% tokenów, które zostały przydzielone wydziałowi.