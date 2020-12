Ten rok nie był dla nas łatwy. Inaczej w wielu domach będą też wyglądać święta. Jak stworzyć pozytywną atmosferę przy świątecznym stole? Duże znaczenie ma to, o czym i jak będziemy ze sobą rozmawiać.

Skupmy się na miłych tematach – radzi prof. Joanna Gorzelana z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykładowczyni prowadząca zajęcia z językowego savoir-vivre’u podpowiada, by zaangażować w rozmowę swoich bliskich.

Gdy jesteśmy przy stole wigilijnym, wykorzystajmy to, że z nami są starsi. Niech poopowiadają o dawnych czasach, przypomną, co było miłego. Jeżeli nie ma tych starszych – w tym roku będzie różnie przy stołach wigilijnych – sami przypominajmy sobie, co było dobre w tym roku, który minął, jak sobie poradziliśmy z trudnościami.