– Czujemy obowiązek względem artystów czy animatorów, żeby wspierać ich w tym trudnym czasie – deklaruje w imieniu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Marta Blonkowska. ZOK tworzy inicjatywy z myślą o lokalnych twórcach, którzy z powodu pandemii nie mogą występować przed publicznością.

Owocem współpracy z artystami był m.in. koncert z okazji Święta Niepodległości. Muzycy i wokaliści wystąpili w Planetarium Wenus, a wydarzenie było transmitowane przez internet.

Przed samym koncertem zupełnie nie wiedzieli, jak to będzie bez braw, chociażby z przejściami między jednym a drugim utworem. Ale poradzili sobie świetnie, myślę, że czuli te obecność widzów przed ekranami telewizorów, telefonów, komputerów. Jak dla nas, ta oglądalność była duża. Myślę, że około 150-200 osób, łącząc Facebooka i YouTube’a, towarzyszyło nam podczas tego wydarzenia.

ZOK wyszedł także z pomysłem Giełdy Młodych Artystów. Trwa ona do poniedziałku, 16 listopada. Młodzi, zdolni zielonogórzanie mogą nadsyłać do ośrodka kultury filmy z prezentacją swoich umiejętności.

To mogą być talenty muzyczne, teatralne, cyrkowe, taneczne. Jest bardzo duże spektrum możliwości. Wszystkie szczegóły, jak to zgłoszenie złożyć – na naszej stronie internetowej zok.com.pl. Tam też można znaleźć regulaminy, w których jest bardzo fajnie opisane, jak to zrobić technicznie, żeby móc wziąć udział.