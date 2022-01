Pracowity początek roku w Lubuskim Teatrze, właśnie rozpoczęły się przygotowania do nowej sztuki “Kanadyjskie Sukienki” Spektakl realizowany jest przez Macieja “Archona” Michalskiego, który swoje dzieło przenosi z ekranu na deski teatru.

“Kanadyjskie Sukienki”, to współczesny tekst o polskiej wsi i polskiej mentalności lat 70-tych, 80-tych i współczesnych czasach, Polaków mieszkających w mniejszych miejscowościach, a sam powrót do dawnych czasów wiąże się ze wzruszeniem.

Musze przyznać, że ten powrót do dawnych czasów wiąże się ze wzruszeniem, empatią. Po prostu z domem, bo o domu też ten spektakl traktuje. Jest to historia o domu wielopokoleniowym o domu polskim, w którym tak naprawdę dzieją się różne rzeczy: rozterki, które są błahe. Maciej 'Archon' Michalski

Sztuka jest też analizą, tego, co widziane było przez dzieci w latach 80-tych, a w efektach scenograficznych dominować będzie stylizacja pasująca do czasów PRL-u za którą odpowiada Adam Łucki. Reżyser wyjaśnia w rozmowie z Radiem Index, dlaczego Kanada jest główną osią spektaklu.