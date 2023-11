Już jest! Mowa o żywej choince dostarczonej przez Lasy Państwowe. Drzewko przyjechało na deptak kilka minut po godzinie 11:00.

Dzięki żywej choince mamy dosłownie poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Mówi Ewelina Fabiańczyk, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Jest to piękny, rodzimy gatunek drzewa iglastego, świerk pospolity, ok. 13-metrowy. Przybył do nas z niedaleka z Nadleśnictwa Krzystkowice, z okolic Nowogrodu Bobrzańskiego. Przepięknie pachnie lasem i będzie przywoływał atmosferę świąt, stojąc tuż przy ratuszu.