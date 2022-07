Zaledwie przez kilka dni do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wpłynęło niemal 19 tys. wniosków o wsparcie w ramach programu “Dobry Start”. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada.

Jak podaje ZUS – świadczenie „300 plus” w ramach programu Dobry Start cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Lubuszan. Jest to wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci na wyprawkę szkolną. W ramach programu można otrzymać jednorazowo 300 zł na każde dziecko do 20 lub 24 roku życia, w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w lubuskiem.

Pieniądze można wydać na przybory szkolne, pomoce naukowe i wszystko, co jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodu.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Na PUE ZUS dostępny jest specjalny kreator wniosków, który ułatwi jego złożenie i pozwoli uniknąć błędów. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada, jednak im wcześniej to zrobimy, tym wcześniej otrzymamy pieniądze.