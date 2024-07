Trwa reorganizacja Urzędu Miasta. Proces będzie przebiegał etapami, a jedną z pierwszych, poważniejszych zmian jest utworzenie departamentu strategii zarządzania miastem, który najprościej ujmując bierze pod siebie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Za nowy departament odpowiedzialny będzie Jarosław Flakowski. – Chodziło nam o szerszą operacyjność Urzędu Miasta – mówił wiceprezydent Zielonej Góry.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie zmienia swojej formy. Przeprowadziliśmy zmianę porządkową miało to na celu ułatwienie zarządzania strukturą w Urzędzie Miasta

Dokładniej, chodziło o usprawnienie obsługi m. in gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej, wywóz odpadów, utrzymanie czystości i zieleni w mieście. Jeszcze do niedawna mówiło się o prywatyzacji ZGM lub połączeniu go ze strukturami ZGK. Jarosław Flakowski zaprzecza tej wersji wydarzeń.

Dementuje ten scenariusz. Taki pomysł na pewno nie powstał w Urzędzie Miasta. Dokonałem po prostu porządku w kompetencjach. Kilka stanowisk zostanie zlikwidowanych tak żeby zracjonalizować zatrudnienie

Przypomnijmy nowy Departament w Urzędzie Miasta będzie funkcjonował od 1. sierpnia.