Dzień Dziecka coraz bliżej. Niektóre maluchy spędzą go jednak na szpitalnych oddziałach. Żeby 1 czerwca był dla nich mimo to równie wesoły i udany, Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego ruszyło z tradycyjną już zbiórką maskotek dla podopiecznych oddziałów Chirurgii i Urologii Dziecięcej oraz Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Zbiórka pluszaków odbywa się po raz czwarty. Zabawki można zostawiać na basenie MOSIR-u przy ulicy Wyspiańskiego.

Mamy duży apel do zielonogórzan, że jeżeli chcą się włączyć w akcję, to prosimy o zakup nowych pluszaków i zabawek. Podkreślam nowe, gdyż mamy warunki pandemiczne i z tego względu muszą to być nowe maskotki. Jest to nie tylko akcja rozdawania, ale także pocieszania i rozmowy z dziećmi. Żeby wspomóc ich w tych trudnych chwilach. Często bywa tak, że na Dzień Dziecka organizowane są różne festyny, a te dzieciaczki nie mogą wziąć w nich udziału, mają ten trudny okres. Zawsze je pocieszamy, że to jest tylko chwilowe.