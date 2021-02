Prawie 40 ton, czyli około 12 tysięcy sztuk świątecznych drzewek odebrał od mieszkańców Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach akcji „Eko Choinka”. Wspólne działania ZGK i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na rzecz ochrony środowiska zaowocowały jednak czymś więcej.

Akcja miała również wymiar charytatywny. Na deskach z zeszłorocznej miejskiej choinki powstały prace, które trafiły na cele dobroczynne, m.in. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ponadto drzewka od mieszkańców zostały przerobione na nawóz i posłużyły jako pokarm dla zwierząt.

Ogółem udało się zebrać w tym roku około 40 ton choinek. Ten surowiec powrócił do natury w formie np. naturalnego nawozu bądź został przekazany dla zwierząt jako tzw. drugie śniadanie dla owiec. O to zadbali pracownicy ZGK, za co serdecznie dziękujemy.