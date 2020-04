Przed nami weekend, a wraz z nim zwiększy się liczba kontroli w mieście. Janusz Kubicki w programie Miejski Alert zapowiedział: – służby nie będą już tylko upominać, ale będą również wypisywać mandaty.

O pracę służb pytali nasi słuchacze. Bezpieczeństwa oprócz funkcjonariuszy policji strzegą także strażnicy miejscy oraz strażacy ochotnicy.

Prezydent kolejny raz został zapytany również o ruch na rynku przy ul. Owocowej. Ten mimo apeli i ostrzeżeń wciąż jest tam duży. Miasto ma związane ręce.