„Każda kropla jest cenna” – pod takim hasłem już w najbliższy poniedziałek 23 maja rusza program lojalnościowy. Jego celem jest zarówno zachęcenie do honorowego krwiodawstwa jak i podziękowanie krwiodawcom.

Krzysztof Piwowarczyk, rzecznik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mówi, że dla krwiodawców najważniejsze jest samo niesienie pomocy. Warto im jednak podziękować choć symbolicznymi upominkami. Na uczestników programu czekają więc różne gadżety – między innymi koszulki, ręczniki czy pudełka śniadaniowe.

Podczas tej kampanii, pięcioletniej kampanii, która jest przed nami, ten program jest pod hasłem „Daj sobie podziękować”. Zasady programu są takie same jak w latach ubiegłych, czyli każdy chętny krwiodawca, który zadeklaruje udział w programie otrzymuje taki specjalny kupon, na którym zbiera, adekwatnie do rodzaju oddanego składnika krwi, tzw. kropelki. My to nazywamy kropelkami – czyli stemplujemy takie małe piecząteczki w tych kuponach. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości, można wymienić te kropelki na konkretne rzeczy.