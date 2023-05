Najlepsi walczą w play-offach, a Enei Zastalu pojawiają się pytania, kto zostanie, a kto opuści Zieloną Górę? Jak może wyglądać skład biało-zielonych w kolejnym sezonie?

Wiele będzie wiadomo po tym, gdy wyjaśni się przyszłość trenera Olivera Vidina, który ma wprawdzie ważny kontrakt w Zielonej Górze, ale jak mówi właściciel klubu Janusz Jasiński – piłka jest po jego stronie. Wiadomo, że w przyszłym sezonie zabraknie tegorocznego kapitana Przemysława Żołnierewicza.

Następny otworzył zawodnik, który otworzył się w Zastalu. On chce wyjechać, nie będziemy w ogóle walczyć. Tych dwóch zawodników Żołnierewicz i Kowalczyk, to w budżecie było ok. 35-40 proc., który był przeznaczony na zawodników. Dlatego tyle dostawali, bo mieli taką wartość. Przemek był najlepszym obrońcą i w piątce rundy zasadniczej. Żołnierewicza na pewno nie będzie, a co z Kowalczykiem? Nie wiemy.