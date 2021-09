Zakończył się remont filii Żłobka Miejskiego nr 1 przy Alei Wojska Polskiego. Modernizacja placówki pozwoliła nie tylko na jej doposażenie, ale również na stworzenie 60 nowych miejsc dla dzieci. Remont obiektu był możliwy dzięki rządowemu programowi Maluch Plus.

Modernizacja żłobka rozpoczęła się na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. Przez kilka miesięcy udało się między innymi stworzyć dwie dodatkowe sale dla dzieci. Pojawiło się także nowe wyposażenie – certyfikowane oraz w 100% dostosowane do potrzeb dzieci. Mówi Katarzyna Cichocka, dyrektorka Żłobka Miejskiego nr 1.

Front robót był dosyć duży. Obiekt był przystosowywany w zasadzie od piwnicy, aż do dachu. Trwały prace w piwnicy. Przystosowanie do magazynów i otworzenia kuchni. Kuchnia jest dziś cała zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt. Do tego sale zabaw, sypialnie.