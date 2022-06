Zaglądamy do ZKS-u Palmiarni Zielona Góra. Zespół wywalczył w świetnym stylu awans do Lotto Superligi, do której powraca po rocznej przerwie.

Większość zawodników zbiera siły na przygotowania do nowego sezonu. O szczegółach mówi Lucjan Błaszczyk, trener ZKS-u Palmiarni.

Większość zespołu jest na wakacjach. Odpoczywają chłopcy, mają dwa tygodnie wolnego. Później spotykamy się w Drzonkowie, po tygodniu treningów wyjedziemy na obóz w góry. Później od 1 sierpnia będziemy tutaj szlifować formę do nowego sezonu. Jedynie Mateusz Zalewski jest w Gdańsku na obozie kadry juniorów. Za kilka dni weźmie udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Belgradzie. Czekamy na dobrą grę Mateusza. Zobaczymy czy uda mu się zdobyć jakiś medal.

Celem zielonogórzan w nowym sezonie będzie utrzymanie. Zadanie łatwe nie będzie. Tym bardziej, że ZKS zamierza grać podobnym składem, co w I lidze, a z czternastozespołowej elity w przyszłym sezonie spadną aż cztery drużyny.

Nie może być innego. Nie możemy przed sezonem zakładać, że spadniemy. Celem jest utrzymanie i będziemy ostro bojować, żeby ten cel zrealizować. Wiadomo, że zadanie jest bardzo trudne, ale my lubimy wyzwania. Lubimy walczyć, trenować. Po to zawodnicy zdecydowali się na kariery, żeby takie wyzwania podejmować. To nas dodatkowo motywuje. Zawodnicy też mają poziom i wysokie ambicje, że na pewno łatwo skóry nie sprzedadzą.

Sezon ruszy na początku września.