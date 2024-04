Można rzec: nareszcie. Zielonogórzanie mogą już zaopatrywać się w leki i środki medyczne przez całą dobę również w nocy oraz w święta. Miasto zawarło porozumienie z dwoma aptekami.

Jakie są szczegóły?

We wszystkie dni tygodnia w porze nocnej, czyli od północy do 7.00, będzie otwarta apteka Moderna przy ul. Batorego 126a (na parterze siedziby PUP). Dyżur od północy do 9.00 będzie pełnić również 1 maja, 3 maja oraz 30 maja i od 23.00 tego samego dnia do godziny 7.00 dnia następnego.