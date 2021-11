Znamy wyniki konkursu na hasło obchodów jubileuszowych naszego miasta. Decyzją mieszkańców Zieloną Górę promować będzie tekst „Zielona Góra lecie obchodzi – wino się chłodzi ”. Jest to jedno z 8 ośmiu haseł, które zakwalifikowały się do internetowych konsultacji społecznych.

Choć wszystkich nadesłanych propozycji na hasło było aż 30. Mówi profesor Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu obchodów rocznicy.

Ponad tysiąc osób oddało głosy na wygrane hasło. Mieszkańcy kojarzą je z winobraniem, bo przecież Zielona Góra to wino. Myślę, że to zdecydowało.

Zwycięskie hasło pojawi się na wszelkiego rodzaju materiałach promujących nasze miasto, między innymi na ulotkach i plakatach.

Naszym zamiarem jest uspołecznienie tych obchodów, dlatego mieszkańcy wybierali hasło. To jest hasło zielonogórzan. Tak to należy rozumieć. Zwłaszcza, że tyle osób oddało głos, co w dzisiejszych czasach jest niesamowite.