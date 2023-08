Czy Zielonogórzanie lubią biegać? Okazuje się, że tak. Dowodem na to, są chociażby co tygodniowe spotkania w ramach Parkrun. Czyli wspólnie sobotnie bieganie po lesie za Centrum Rekreacyjno – Sportowym przy ulicy Sulechowskiej. Dokładniej – za halą lekkoatletyczną. Dystans do pokonania to 5 km. I co ważne – udział w biegu jest zawsze bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować, choćby już na miejscu.

Start wydarzenia zawsze o godzinie 9. Mówi Agnieszka Smyczyńska.

Wystarczy ubrać wygodne buty i odzież. Trasę można pokonać jak kto lubi – spacerem, biegiem, z kijkami. Można się pościgać. Jak kto chce.

Najbliższa sobota będzie dla biegaczy wyjątkowa, bieganie odbędzie się po raz 200. Mówi Dacjan Rzeźnik.

Chcielibyśmy żeby przyszło jak najwięcej osób. Żeby świętowali razem z nami. Będą kolorowe balony, owoce, będzie też pogoda.

Wspólne biegi odbywają się co tydzień i przez cały rok, bez względu na pogodę.