Mówi się o nich, że byli niezłomnymi bohaterami. Dziś przypada ich święto, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zielonogórskie uroczystości, tradycyjnie już, odbyły się przy obelisku z orłem na placu majora Adama Lazarowicza.

1 marca nie przez przypadek stał się świętem wszystkich żołnierzy drugiej konspiracji. To właśnie tego dnia w 1951 roku doszło do rozstrzelania między innymi przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

To jest wyjątkowy czas. To są żołnierze, o których przez wiele lat nie wolno było mówić. Bo za samą informację, za samo wspominanie prawdy, jaka była rzeczywista, ile oni wycierpieli, w jaki sposób byli traktowani – samemu można było nie tylko trafić do więzienia, ale też często być wygnanym z domu, z pracy.