1 września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale także ważna data w historii Polski. W tym roku obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Tradycyjnie uczczono ten dzień na Placu Bohaterów w Zielonej Górze.

Zapytaliśmy uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze, czym dla nich jest wolność?

Wolność? Słyszałem, podczas wojny, na przykład zabraniali mówić po polsku, teraz już tego nie ma, więc to jest ważne. Wtedy nie można było chodzić do kościoła, a teraz można.

Uczniowie z Zespołu Edukacyjnego nr 1 z okazji obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przygotowali widowisko słowno-muzyczne. Przed tym powiedzieli nam, dlaczego ich zdaniem tak ważna jest pamięć o wydarzeniach z dnia 1 września 1939 roku.

Żeby zapamiętać, co ci żołnierze polscy nasi dla nas zrobili i ogólnie, żeby o tym nie zapomnieć. To duże wydarzenie – II Wojna Światowa to jednak dużo się działo, dużo ludzi zginęło. Trochę trudno o tym zapomnieć, więc trzeba o tym pamiętać. My akurat robimy przedstawienie. Będziemy występowali, będziemy pokazywali życie ludzi przed II Wojną Światową.