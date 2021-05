Nadal można skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienie przeciwko covid-19. Darmowe przewozy uruchomione zostały w styczniu tego roku. Zorganizował je Urząd Miasta Zielona Góra.

Z bezpłatnego przewozu na szczepienie na terenie Zielonej Góry mogą skorzystać seniorzy oraz osoby mające problemy z poruszaniem się.

Podjeżdżamy samochodem specjalistycznym lub taksówką i odbieramy taką osobę. Przewozimy następnie do punktu szczepień, a później odwozimy do miejsca zamieszkania. Tak to wygląda w praktyce. W między czasie są jeszcze telefony do tych mieszkańców, którzy zamówili usługę. Z informacją czy termin nie uległ zmianie, czy stan zdrowia pozwala na ten transport. Różne są sytuacje. Wszystko po drodze jest weryfikowane. Ale na dzień dzisiejszy dużo osób z tego korzysta.