Trwa nabór wniosków do programu “Czyste Powietrze”. W jaki sposób można je złożyć rozmawiano w czwartek w świetlicy sołeckiej w Zatoniu. Na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zaproszono mieszkańców. Zielonogórzanie mogli się dowiedzieć między innymi jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów.

Rozmawiano także o docieplaniu budynków oraz montażu instalacji fotowoltaicznych. Do kogo program jest skierowany? O tym Sylwia Mazurek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Podstawowy warunek to jest to, że musi go złożyć właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który posiada określone źródło ciepła. Wnioski możemy złożyć przez stronę internetową. Dodatkowo należy go wydrukować i dostarczyć do nas w formie papierowej.