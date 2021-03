Możliwość bezpośredniej obsługi została zawieszona zarówno w Pierwszym, jak i w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Powód? Koronawirus wśród pracowników, w tym także z sali obsługi.

Przerwa w stacjonarnej obsłudze petentów potrwa do 26 marca. Jak czytamy w komunikacie – w tym czasie nie odbędą się także wcześniej umówione wizyty. Podatnicy mogą się jednak rejestrować na spotkania w nowych terminach, po wznowieniu działalności placówek. Sprawy nie wymagające bezpośredniej obsługi można niezmiennie załatwić poprzez stronę internetową podatki.gov.pl lub telefonicznie. Dodatkowo przy wejściu do budynku znajduje się specjalna urna, do której można wrzucić dokumenty.