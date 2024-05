Od środy, 29 maja można korzystać ponownie z Zielonogórskiego Roweru Miejskiego. Po nowemu, bo wypożyczalnia od teraz prowadzona jest przez konsorcjum firm Orange i Roovee. Na zielonogórzan czeka 350 jednośladów.

Są to tzw. rowery czwartej generacji. Na czym polega nowość? Tłumaczy Daniel Janukowicz z firmy Orange Polska.

Rower ma na sobie zabudowany zamek zabezpieczający. Nie ma konieczności odstawiania go na stację i zapinanie go do zamka w stojaku. Nie trzeba tego robić. Użytkownik ma pełną swobodę wyboru czy kończy wypożyczenie na stacji rowerowej, czy kończy bezpośrednio pod domem, tam gdzie stacji rowerowej nie ma.