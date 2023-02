Zielonogórski Ośrodek kultury dla mieszkańców miasta na najbliższe tygodnie proponuje moc atrakcji muzycznych i nie tylko. W planach między innymi powrót cyklu „Dom Bez Kultury” a także koncerty legend polskiej muzyki. Choć do marca jeszcze kilka dni to już teraz można planować swój czas na koniec trzeciego miesiąca roku, ponieważ do Zielonej Góry zawita Renata Przemyk ze swoim programem „Vera to ja”

Tej artystki nie trzeba przedstawiać. Reprezentantka nurtu piosenki poetyckiej, literackiej pojawi się w Zielonej Górze już 25.03.2023. Czeka nas nie lada gratka, ponieważ program muzyczny zostanie zaprezentowany w Planetarium Wenus przedpremierowo.

To będzie połączenie muzyki etnicznej z muzyką elektroniczną. Tak jak Renata Przemyk mówi o tym projekcie:. Teksty są inspirowane naturą kobiety, która czerpie z siłę z ziemi wody i księżyca. Ciekawe jest też połączenie instrumentów etnicznych takich jak lira korbowa. Połączona jest muzyka brzmiąco nowocześnie, a także pojawia się będzie śpiew biały.

Natomiast 1 kwietnia odbędzie się koncert projektu Old Breakout. Nazwa powstała w 2018 roku, kiedy została wydana płyta “Tribute to Nalepa”

Z tego legendarnego składu pozostały dwie osoby grająca, które do współpracy zaprosiły też innych muzyków, ale nadal zachowując ten styl i przeboje. Na pewno usłyszymy największe przeboje zespołu. W ubiegłym roku została stworzona także płyt „80” z okazji 80tych urodzin Tadeusza Nalepy.

Więcej o zbliżających się wydarzeniach w Zielonogórskim Ośrodku Kultury w całej rozmowie Krzysztofem Mrozińskim