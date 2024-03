To już 50 lat, odkąd powstał Zielonogórski Ośrodek Kultury! Swoje półwiecze placówka świętowała 14 marca w Planetarium Wenus. Była uroczysta gala, goście, życzenia i oczywiście tort.

Nie zabrakło także wspomnień – a wspominać jest co. Bo historię placówki przez tych 50 lat tworzyły 372 osoby. W różnych miejscach i realiach. Mówi obecna dyrektor ZOK-u Agata Miedzińska.

Jestem przekonana, że te 50 lat to tylko rozwój. Zmieniały się rzeczy, ludzie. Dziś widać, że idziemy z duchem potrzeb i tego, co się dzieje na świecIe. My to nie tylko budynek przy Festiwalowej.