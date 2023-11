Jak wyglądały na zielonogórskich ulicach i cmentarzach pierwsze dni listopada? Zielonogórscy policjanci dokonali podsumowania.

Podczas trzech dni, 31 października oraz 1 i 2 listopada było spokojnie i bezpiecznie. – Nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń kryminalnych oraz drogowych. – mówi podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

W ciągu tych trzech dni doszło do dwóch wypadków drogowych. Jeden z nich to potrącenie osoby pieszej. W tych wypadkach dwie osoby zostały ranne. Poza tym doszło do czternastu kolizji w tym 1 listopada były tylko dwie w naszym powiecie.