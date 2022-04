Czas na podsumowanie projektu pod hasłem “Na przerwie razem”. Akcja funkcjonuje już w 16 zielonogórskich szkołach. Jej głównym przesłaniem jest wsparcie placówek oświatowych w budowaniu odpowiedniej kultury oraz klimatu szkoły.

Czyli wszystkich tych aspektów, w których każdego dnia funkcjonują uczniowie. Mówi Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Klimat tworzą relacje. A my jako jednostka zewnętrzna mamy wpływ na ewentualne ich budowanie. I to właśnie zrobiliśmy. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży wrócić do szkoły po pandemii.