„Zielona Góra jest piękna, bo jestem jej częścią” – tak nazywa się miejski konkurs plastyczny z myślą o dzieciach organizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków, Oddział w Zielonej Górze.

Dziewiąta edycja konkursu ma na celu pokazanie, jak młodzi ludzie spędzają wolny czas w Zielonej Górze. Do uczestnictwa zachęca Liwia Litecka z Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Z kim go spędzają, w jakich miejscach, ale też to, jaką wspólnotę tworzą, może gdzieś przynależą. Chodzi o to, żeby pokazać na swoich pracach. Mogą to wykonać w różnych kategoriach: malarstwie, grafice, rysunku, czy kolażu.