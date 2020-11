27 października oficjalnie rozpoczęło działalność stowarzyszenie „Nowa Białoruś”. Będzie integrować zielonogórzan, którzy mają swoje korzenie na Wschodzie, z Białorusinami, którzy osiedlili się w mieście. Założyciele organizacji spotkali się przy Palmiarni, by opowiedzieć o swojej inicjatywie.

W Zielonej Górze mieszkają osoby, których przodkowie pochodzą np. z Baranowicz, Głębokiego czy Pińska. – Te korzenie mocno w nas tkwią – przyznaje Stanisław Domasz-Domaszewicz, wiceprezes „Nowej Białorusi”.

Czujemy ogromny sentyment i potrzebę tego, żeby włożyć chociaż małą cegiełkę do tego, by Białoruś była faktycznie wolna. By mieszkańcy, a szczególnie młodzież tam mieszkająca, mogła tak samo swobodnie działać i się organizować, tak jak my się organizujemy.