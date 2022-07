W najbliższy wtorek w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się spotkanie dotyczące historii miasta Zielona Góra. W wydarzeniu wezmą udział prof. Tomasz Nodzyński oraz red. Tomasz Czyżniewski.

To cykliczne spotkania z okazji jubileuszy miasta. Tym razem Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na rozmowę z autorami monografii „Historia Zielonej Góry”, którzy poruszą zagadnienia polityczno-ustrojowe w latach 1806-1945. Więcej o tym wydarzeniu opowiada jeden z prelegentów – Tomasz Czyżniewski.

To jest spotkanie w ramach rozmów z autorami monografii Zielonej Góry i ja będę rozmawiał z profesorem Tomaszem Nodzyńskim, który zajmuje się historią społeczno-polityczną Zielonej Góry i to spotkanie będzie poświęcone takiej epoce od wojen napoleońskich do II Wojny Światowej.