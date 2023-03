Zielona Góra stara się o przystąpienie do programu in vitro. Cel jest prosty – magistrat chce w ten sposób pomóc zielonogórskim parom w zakładaniu rodzin. Na pomoc mogłoby liczyć 19 par rocznie przez okres czterech lat. Ale co ważne – na dofinansowanie mogliby liczyć tylko mieszkańcy naszego miasta.

O szczegółach mówi Paulina Bogucka, współprowadząca projekt.

Taka para powinna mieszkać w Zielonej Górze co najmniej od 3 lat. Być tutaj zameldowanym i płacić podatki. Chcemy uniknąć turystyki medycznej.

A jak procedura przystąpienia do programu miałaby wyglądać? To tłumaczy Filip Czeszyk, radny miasta Zielona Góra.

Do 11 kwietnia zakończy się konkurs na składanie ofert. Następnie wybierzemy firmę na realizację i zgłosimy się ministerstwa, które to będzie musiało program certyfikować.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze we wrześniu tego roku program zostanie uruchomiony.