Mamy coraz chłodniejsze dni. Za kilka miesięcy rozpocznie się kalendarzowa zima. Czy do zimowej aury przygotowany jest Zakład Gospodarki Komunalnej?

Jak zapewnia prezes ZGK Krzysztof Sikora, jak najbardziej, choć nie ukrywa, że będzie drożej. Miasto otrzymało bowiem wyższe oferty od firm dbających o odśnieżanie dróg.

Sikora dodaje, że ZGK zakupi sześć pojazdowych do odśnieżania ulic i zbierania odpadów. – Będzie je można wykorzystywać zarówno zimą jak i wiosną – mówi szef spółki.

Koszt nowoczesnego sprzętu wyniesie 6 milionów złotych.

Dodajmy, że ZGK szykuje się do dużej inwestycji. To budowa hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. – Będzie to obiekt wielkości balona piłkarskiego, który stanął przy ul. Sulechowskiej – mówił na naszej antenie Krzysztof Sikora. Jej koszt to 120 milionów złotych, a miałaby powstać w latach 20232-25.