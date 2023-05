Realizacja trwających i plany dotyczące tych w niedalekiej przyszłości. Inwestycje – to główny cel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

O te najważniejsze pytaliśmy dziś Krzysztofa Sikorę. Prezes ZGK w „Rozmowie na 96 FM” potwierdził: sporo się dzieje m. in. w Raculi.

W tej chwili uzgadniamy oddanie do użytku wielkiej hali magazynowej w Raculi. Zapewnialiśmy mieszkańców, ze w ramach tych środków będziemy to budować. To się właśnie kończy, ale na naszych biurkach jest główny temat. To budowa hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Inwestycja warta jest ok. 150 milionów złotych.