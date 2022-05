Od 2014 roku działają jako zespół i przez ten czas nawet nie pomyśleli o zmianie składu czy zrobieniu sobie przerwy. Zespół “Niemoc” koncertuje, wydaje Epki i jak sami mówią o sobie są szaleńcami pod względem tak długiego wspólnego stażu. Zespoły licealne grają w garażach, potem po zakończeniu szkoły kończą działalność. Przykład Niemocy udowadnia, że przyjaźń i muzyka przetrwa wszystko.

W skład zespoły wchodzi Michał Drozda, Filip Awłas i Radek Reguła. Początki zespołu, to zielonogórski lotnik.

Razem z Filipem mieliśmy taki garażowy zespół gdzie pojawiały się rockowe klimaty. Jeśli chodzi o Radka chodziliśmy do jednej klasy, od zawsze interesowaliśmy się muzyką. W naturalny sposób Radek dołączył do nas i zaczęliśmy grać po szyldem Niemoc, a nasze muzyczne światy się łączyły.

Numery zespołu zagościły na największych polskich festiwalach, bardzo mocno współpracują z zespołem Muchy, a ostatnio ich najnowszy singiel pojawił się w projekcie “My Name is Poznań” przygotowany przez wytwórnie Kayax.

To jest projekt, który jest postpandemiczny. Powstał żeby w tych ciężkich czasach pandemicznych pokazać poznańską scenę i może trochę jej pomóc. My przez czas studiów byliśmy jedną nogą w Zielonej Górze, Poznaniu i Krakowie. Można powiedzieć, że żyliśmy w takim trójkącie bermudzkim. Od jakiegoś czasu jesteśmy we trójkę w Poznaniu i postanowiliśmy, że warto byłoby się pokazać, a też poczuliśmy się częścią tego środowiska. Wysłaliśmy zgłoszenie na te składankę i nasz singiel został wybrany na kawałek promujący to wydawnictwo. Tam gościnnie w utworze “Mediolan” pojawił się Piotrek Kołodyński