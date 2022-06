Lipiec coraz bliżej, a wraz z nim rusza Lato Muz Wszelkich. Jak już Was informowaliśmy – dziać się będzie nie tylko w centrum Zielonej Góry. Na wydarzenia pełne atrakcji zapraszają między innymi Zatonie i Stary Kisielin.

W tym drugim, główną atrakcją będzie znane z ubiegłego roku letnie kino plenerowe. Kino plenerowe, czyli dla całych rodzin. Mówi Kamila Winkler z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

W planach są również potańcówki, także pod gołym niebem. W Zatoniu natomiast, choć nie tylko, będzie można posłuchać muzyków Filharmonii Zielonogórskiej i zaproszonych przez nich artystów. Koncerty w sobotę w każdą wakacyjną sobotę. Mówi Rafał Kłoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej.

Filharmonia musi działać i grać latem, przecież to właśnie teraz najwięcej osób ma czas żeby nas posłuchać. I to te same osoby wrócą do nas w sezonie, w ciągu roku.