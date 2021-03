Enisey Krasnojarsk będzie czwartkowym rywalem koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra w lidze VTB. Zastalowcy mają olbrzymią szansę, by potwierdzić przynależność do czołówki rozgrywek i praktycznie zapewnić sobie udział w fazie play-off.

Zastal w poniedziałek wygrał po horrorze z Parmą Perm. W czwartek zielonogórzanie zagrają z Eniseyem. To jedna z najsłabszych drużyn w lidze. Goście mają tylko 4 zwycięstwa i aż 12 porażek zajmując 11 miejsce w tabeli. Zastal jest piąty.

Jeden z naszych trenerów – Arkadiusz Miłoszewski – spodziewa się równie trudnej przeprawy, jak w ostatnim meczu.

Ten zespól jest podobnym do Parmy. Może nie ma dużych umiejętności koszykarskich, ale gra fizycznie, na pograniczu fauli. Grają brudną koszykówkę, My musimy się temu przeciwstawić. W ogóle liga VTB jest ciężka koszykówka i fizyczna. Nowi zawodnicy muszą się do tego przyzwyczaić.