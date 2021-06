Trwają przygotowania do II Ogólnopolskiego Konkurs Wokalnego im. Stanisława Jopka. Impreza odbędzie się jesienią. Partnerem wydarzenia jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

W programie znajdą się utwory z repertuaru zespołu „Mazowsze”, którego legendarnym solistą był właśnie Stanisław Jopek. I dla solistów przeznaczony jest ten konkurs. Impreza odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych. Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć w niej udział? O tym Krzysztof Kurlej, menadżer zespołu „Mazowsze”.

Mamy trzy warunki uczestnictwa. Pierwszy to skończony 8 rok życia. Trzeba w terminie do 1 października przesłać zgłoszenie – to jest drugie zgłoszenie, a trzeci warunek? Nie można być laureatem poprzedniej edycji.