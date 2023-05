Wielkimi krokami zbliża się Bieg dla Transplantacji. To już ósma edycja tej imprezy, której organizatorami są Uniwersytet Zielonogórski i Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Nerka”.

Przypomnijmy, podczas charytatywnej imprezy uczestnicy będą zbierać pieniądze na leczenie dwóch dziewczynek po przeszczepie: Ani i Martynie. Małgorzata Ratajczak – Gulba, kierownik biura promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznała, że w tej chwili trwają ostatnie przygotowania do imprezy.

Czasu jest strasznie mało. To niecały miesiąc, dla nas to intensywny czas, by to spiąć, choć są pewne czynności rutynowe. Zawsze jest dreszczyk adrenaliny, a co najważniejsze, zapisy tylko do 22 maja.