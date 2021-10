1 listopada coraz bliżej. Oznacza to, że w okolicach cmentarzy zwiększa się nie tylko ruch drogowy, ale też przybywa śmieci. Bo większość z nas, przy okazji Święta Zmarłych, kupuje na groby swoich bliskich nowe stroiki oraz znicze.

Co zatem zrobić ze starymi? Można je odstawić na regał “Zniczodzielni”. Stanął on tuż za bramą główną tzw. starego cmentarza w Zielonej Górze. Jak mówi Andrzej Olszak, pomysłodawca “Zniczodzielni” w Zielonej Górze, idea jest prosta: coś co nam się już nie podoba, a nadal jest w dobrym stanie, może przydać się innym osobom, odwiedzającym nekropolię przy Wrocławskiej.

W innych miejscowościach można także zauważyć bardziej rozbudowane te projekty. Można wziąć konewki, szufelki, grabki. Powinniśmy chyba pójść w tym kierunku. Zmienić nasze przyzwyczajenia. Żeby były bardziej proekologiczne.

Według Olszaka w pobliżu cmentarzy przydałoby się także więcej koszy do segregacji odpadów. W tej sprawie złożone zostało już pismo do ZGK. Tym bardziej, że w skali kraju w okolicach Dnia Wszystkich Świętych kupowanych jest około 300 milionów nowych zniczy.