Janusz Kubicki postanowił przewartościować swoje pomysły na kolejną kadencję. Od kilku dni prezydent miasta deklaruje, że zamiast dużych inwestycji, postawi na sprawy bliższe mieszkańcom.

W czasie odsunięta ma być chociażby rewitalizacja Wzgórz Piastowskich i Górki Tatrzańskiej.

Na pewno nie będzie to realizowane. Ja złożę projekt uchwały dotyczący tego, o czym ludzie najczęściej mówią. O drogach, chodnikach. Mieszkańcy Nowej Dzielnicy sugerują też o tym, żeby dane sołectwo same decydowało o swoim budżecie i co tam trzeba zrobić.