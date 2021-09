Nowy rok akademicki coraz bliżej. Podobnie jak rok temu w inauguracji nie wezmą udziału studenci. Wszystko przez pandemię. Zielonogórscy żacy będą jednak mogli zobaczyć uroczystość online.

I to dzięki nam. Między innymi za pośrednictwem Index TV będziecie mogli zobaczyć wszystko to, co się będzie działo 1 października w auli przy ulicy Podgórnej. Mówi Jerzy Jackowski, nasz główny specjalista do spraw telewizyjnych.

Transmisja z uroczystości inauguracji roku akademickiego zostanie pokazana przez media uczelniane. Wykorzystamy do tego 5 kamer, wszystko będzie w jakości HD. Będzie to można obejrzeć na portalach społecznościowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, miejskich oraz w telewizji przewodowej TVK Ostrowski na kanale 17 i 80.

Transmisja będzie na żywo. Podobnie jak uroczysta inauguracja ruszy więc punktualnie o godzinie 11 w piątek 1 października.