Zobacz info

Drum And Bass ✇ MACHINE OF DEATH ✇ HOSTED MC MTS /// Obiekt Klub

Drum And Bass ✇ MACHINE OF DEATH ✇ HOSTED MC MTS /// Obiekt Klub

◥ MACHINE OF DEATH Presents ◤ __________________________________________ 11 września zapraszamy wszystkie osoby na 🍇 winobraniową 🍇 edycję MACHINE OF DEATH. Tym razem oprócz klasycznych DJ setów DRUM AND BASS zaprosiliśmy do współpracy MC MTS 🎤 z Łódzkiej ekipy Bassline Assassins, który wesprze naszych gości zza mikrofonu! __________________________________________ 🔥 LiquiD 🔥 Drum and basS 🔥 NeurO 🔥 RollerS 🔥 zagrają: 🚥 ❗DJ SUBJECT & HOSTED MC MTS / ŁÓDŹ❗ 🚥 [ Bassline Assassins ] 🎵. https://m.mi...