Skład już jest, chociaż na personalia musimy jeszcze poczekać. Pewne jest jedno. PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieni się znacząco w stosunku do ubiegłego sezonu, dodajmy, najsłabszego od lat.

Zielonogórscy piłkarze ręczni zakończyli zmagania w I lidze na dziewiątym miejscu i byli w tej lidze najsłabszym lubuskim zespołem. Przez ostatnie lata było odwrotnie.

Kadra na nowy sezon już jest, porozumienia z zawodnikami są zawarte, ale trwa jeszcze dopinanie formalności.

– mówił trener Ireneusz Łuczak, który dodaje, że zespół zostanie odmłodzony.

To, co mogliśmy, to zrobiliśmy optymalnie na chwilę obecną i będzie to skład jeszcze młodszy niż był. Dużo pracy będzie przed nami. I wielka niewiadoma, bo część zawodników dopiero zadebiutuje w I lidze. To tradycja w AZS-e, że zawodnicy się zmieniają, bo część pokończyła studia, a jak kończą studia, to następuje rotacja i zmiana klubów.